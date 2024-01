Grand Prix. Klasyfikacja medalowa mistrzostw świata na żużlu

Grand Prix na żużlu. Bartosz Zmarzlik w pogoni za Tony Rickardssonem

Zmarzlik co prawda nie mówi wprost, że jego celem jest przebicie rekordu Tony'ego Rickardssona, ale stawia sprawę jasno. Jego ambicje nie kończą się na czterech tytułach. Bartosz chce więcej i widać to gołym okiem. Determinacja z jaką jeździ sprawia, że jego rywali czekają trudne lata. Zdetronizować naszego reprezentanta będzie bardzo trudno.

W tym miejscu trzeba również dodać, że Zmarzlik ma dopiero niespełna 29 lat, a już teraz zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Na żużlu może spokojnie jeździć jeszcze około piętnastu lat, a w tym czasie zdobyć worek medali. W zeszłym roku Bartosz zrównał się liczbą złotych medali z takimi legendami jak Greg Hancock, Barry Briggs i Hans Nielsen. Przebił za to Jasona Crumpa, Tai'a Woffindena i Nickiego Pedersena. Do wspomnianego wcześniej Szweda jeszcze jednak trochę mu brakuje. Obu panów do zrównania się dzielą dwa złota.



A jak w klasyfikacji wszech czasów żużlowych mistrzostw świata plasują się pozostali biało-czerwoni? Osiemnaste miejsce należy do Tomasza Golloba. Legendarny zawodnik zdobył siedem medali w tym jeden złoty. W zestawieniu znalazło się także miejsce dla dziewięciu innych Polaków. Złoto poza Zmarzlikiem i Gollobem ma także pierwszy polski mistrz Jerzy Szczakiel. Pozostali reprezentanci naszego kraju zdobywali albo srebrny albo brązowy medal.