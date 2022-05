Grand Prix, Euro i liga. Żużlowy weekend pełen fajerwerków

Jakub Czosnyka Żużel

W nadchodzący weekend przerwę od jazdy robi PGE Ekstraliga, ale to wcale nie oznacza, że żużlowy kibic będzie mógł narzekać na nudę. Od piątku do niedzieli tradycyjnie mnóstw zawodów do obejrzenia w telewizji. Najważniejszy turniej w sobotę, czyli Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie też mała nowość, czyli pierwsza w historii odsłona Drużynowych Mistrzostw Europy.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan