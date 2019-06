Janusz Kołodziej zanotował debiutancki triumf w cyklu Grand Prix, wygrywając w Pradze Grand Prix Czech na żużlu. Trzeci w finale był Patryk Dudek. Fazę zasadniczą wygrał Australijczyk Max Fricke. Bartoszowi Zmarzlikowi, który był na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, za Dudkiem, zabrakło punktu, by awansować do półfinału.

Zdjęcie Janusz Kołodziej /Getty Images

W pierwszej serii wygrywali tylko żużlowcy startujący z czwartego pola. Kolejno byli nimi: Czech Vaclav Milik, który wyprzedził Zmarzlika, Janusz Kołodziej, Australijczyk Jason Doyle, trzeci był Maciej Janowski i Duńczyk Leon Madsen, a trzeci był Dudek.

Reklama

Serię przerwał dopiero w piątym biegu Niels-Kristian Iversen. Duńczyk wygrał bowiem z drugiego pola. W kolejnym wyścigu mieliśmy w stawce trzech Polaków, ale zwyciężył Artiom Łaguta. Rosjanin wyprzedził: Dudka, Zmarzlika i Janowskiego. W ósmym biegu bezkonkurencyjny był znowu Kołodziej.

10. bieg został puszczony przez sędziego, mimo że Szwed Antonio Lindbaeck ruszył się na starcie. To zdekoncentrowało chyba Zmarzlika, który miał czwarte pole, a przyjechał ostatni. Prowadzenie objął w nim Doyle, którego jednak na ostatniej prostej minął Rosjanin Emil Sajfutdinow.



W 11. wyścigu wszystko poszło po myśli Polaków. Wygrał go Dudek, który jako pierwszy w Pradze pokonał Kołodzieja.

Żużlowcy prawdziwą ucztę zafundowali nam w biegu kończącym trzecią serię. O zwycięstwo walczyli Madsen, Szwed Fredrik Lindgren i Janowski. W pewnym momencie wydawało się nawet, że Polak, który był trzeci przedrze się na pierwsze miejsce, ale ostatecznie triumfował Lindgren, przed Madsenem i Janowskim.

W biegu 13. czterech żużlowców wyszło równo ze startu, ale potem na czoło wysunął się Lindgren, drugi był Doyle. Trzeci Dudek próbował atakować Australijczyka, ale bez powodzenia. Szwed zdobył już 1000 punktów cyklu Grand Prix



Kolejny start i dwóch Polaków w stawce. Najszybszy był Zmarzlik, który na początku musiał walczyć z Australijczykiem Maksem Frickiem, ale potem spokojnie odjechał wszystkim. Fricke'a na dystansie wyprzedził Madsen. Ostatni linię mety minął Kołodziej.



Z kolei 15. wyścig bez historii. Start z trzeciego pola wygrał Janowski, który nie dał się dogonić do samego końca.



Przed ostatnią serią rozpadało się nad praską Marketą. W 17. biegu walkę o awans do półfinałów toczył Janowski. Polak wyszedł dobrze spod taśmy, ale to samo było udziałem Sajfutdinowa. Janowski na przeciwległej prostej próbował wyprzedzić Rosjanina, ale ten napędził się po zewnętrznej i potem nie dał się już dogonić. Dwa punkty oznaczały, że Janowskiego nie zobaczymy w decydujących wyścigach. Trzeci był Kołodziej, który jednak był już praktycznie wcześniej pewny awansu do półfinału.

Dwa punkty w 18. biegu przywiózł także Zmarzlik. Polak przegrał z rozpędzającym się w miarę trwania turnieju Lindgrenem. Po chwili okazało się, że to również nie wystarczyło, by wystąpić w półfinale. W 20. wyścigu najlepszy okazał się Fricke, który z 12 punktami wygrał fazę zasadniczą. Drugi przyjechał Dudek, a to oznaczało, że on pojedzie w półfinale kosztem Zmarzlika. Australijczyk w Pradze zastępował kontuzjowanego mistrza świata Brytyjczyka Taia Woffindena.

W pierwszym półfinale mieliśmy prawdziwą walkę. Najlepiej ze startu wyszedł Doyle, ale na przeciwległej prostej wyprzedził go Fricke. Jadący za nimi Madsen postawił wszystko na jedną kartkę i na drugim okrążeniu wyprzedził najpierw Doyle'a, a następnie Fricke'a. W tym drugim przypadku doszło do kontaktu i młody Australijczyk odbił się jeszcze od bandy i spadł za rodaka. Potem atakował Doyle'a, ale już bez powodzenia.

Drugi półfinał dostarczył jeszcze więcej emocji. Świetnie ze startu wyszli Kołodziej z czwartego pola i Dudek z pierwszego. Jednak na pierwszym okrążeniu zawodnika z Zielonej Góry wyprzedził świetnie jadący w Pradze Sajfutdinow. Rosjanina spotkał wielki pech. Tuż przed końcem trzeciego okrążenia zdefektował mu motocykl. Tak więc Dudek przyjechał za Kołodziejem! Wściekły Sajfutdinow uderzał potem ręką w swój sprzęt, który go zawiódł.

W finale zaczęło się doskonale. Ze startu najlepiej wyszedł z trzeciego pola Kołodziej, a za nim jechał Dudek, który startował z pierwszego. Żużlowca z Zielonej Góry jeszcze przed końcem pierwszego okrążenia wyprzedził Madsen. Duńczyk próbował atakować Kołodzieja, jednak nie dał rady. Tak więc Kołodziej odniósł pierwsze zwycięstwo w cyklu Grand Prix! W Pradze na podium mieliśmy dwóch zawodników, bo trzeci przyjechał Dudek.

W klasyfikacji generalnej Dudek i Madsen mają po 40 punktów.

Zdjęcie Max Fricke / Getty Images

Paweł Pieprzyca