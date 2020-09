Bartosz Zmarzlik został zwycięzcą trzeciej rundy cyklu Grand Prix o indywidualne mistrzostwo świata na żużlu na torze w Gorzowie. W finale nasz aktualny czempion globu stoczył znakomity pojedynek z naciskającym go aż do mety Jasonem Doyle'em. Pozycję lidera w klasyfikacji generalnej utrzymał Maciej Janowski (48 punktów, odpadł w półfinale), a Zmarzlik awansował na drugie miejsce (47 pkt).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Bartosz Zmarzlik dla Interii: Nie mogę się już doczekać wyjazdu na tor. Wideo INTERIA.TV

Od początku do końca zawody układały się pod dyktando Zmarzlika, który dzielił i rządził na swoim domowym torze w Gorzowie.

Reklama

Polak w cuglach wygrał fazę zasadniczą zawodów (zgromadził 14 punktów w pięciu biegach) i z przytupem awansował do decydującej rozgrywki.



W półfinale 25-latek udowodnił, że piątkowego wieczoru liczy się dla niego tylko zwycięstwo. Ozdobą zawodów był bieg finałowy, w którym nasz zawodnik szybko wysforował się na prowadzenie, ale cały czas naciskał go Doyle.



Australijczyk był o krok, aby skuteczną akcję przeprowadzić na ostatnim okrążeniu. Na przeciwległej do startu prostej wykorzystał niewielki błąd Zmarzlika i od wewnętrznej wszedł pod Polaka, wywożąc go na zewnętrzną część toru.



Decydujący łuk obaj żużlowcy pokonywali bark w bark i na ostatnią prostą wjechali niemal równo, ale minimalnie szybszy okazał Zmarzlik, który nie ukrywał wielkiej radości. Trzecie miejsce zajął Fredrik Lindgren, a czwarty był Leon Madsen.

Do fazy półfinałowej awansował Maciej Janowski, ale nie zdołał wywalczyć miejsca w finale. Trzeci z Polaków - Patryk Dudek wycofał się z turnieju po dwóch startach z powodu poważnego upadku, który miał miejsce w pierwszym wyścigu.

W sobotę też w Gorzowie (godz. 19) odbędzie się czwarta runda MŚ. Natomiast gospodarzem kolejnych rund cyklu GP będą Praga (18 i 19 września) oraz Toruń (2 i 3 października).



Art

Wyniki trzeciej rundy GP w Gorzowie Wlkp.:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 20

2. Jason Doyle (Australia) - 18

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 16

4. Leon Madsen (Dania) - 14

5. Martin Vaculik (Słowacja) - 12

6. Tai Woffinden (W. Brytania) - 11

7. Maciej Janowski (Polska) - 10

8. Matej Zagar (Słowenia) - 9

9. Artiom Łaguta (Rosja) - 8

10. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 7

11. Niels Kristian Iversen (Dania) - 6

12. Mikkel Michelsen (Dania) - 5

13. Max Fricke (Australia) - 4

14. Anders Thomsen (Dania) - 3

15. Patryk Dudek (Polska) - 2

16. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 1

17. Wiktor Jasiński (Polska) - 0

18. Rafał Karczmarz (Polska) - 0

Klasyfikacja GP po trzeciej eliminacji w Gorzowie:

1. Maciej Janowski (Polska) - 48

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 47

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 46

4. Tai Woffinden (W. Brytania) - 43

5. Artiom Łaguta (Rosja) - 40

6. Leon Madsen (Dania) - 32

7. Jason Doyle (Australia) - 26

8. Martin Vaculik (Słowacja) - 24

9. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 22

10. Matej Zagar (Słowenia) - 21

11. Niels Kristian Iversen (Dania) - 20

12. Max Fricke (Australia) - 16

13. Mikkel Michelsen (Dania) - 16

14. Gleb Czugunow (Polska) - 16

15. Patryk Dudek (Polska) - 15

16. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 3

17. Andres Thomsen (Dania) - 3