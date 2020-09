"To była niewiarygodna noc. Wszystko poszło dobrze i bardzo dziękuję mojemu zespołowi oraz kibicom. Jesteście najlepsi" - powiedział Bartosz Zmarzlik po zwycięstwie w Gorzowie w trzeciej rundzie Grand Prix na żużlu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Tomasz Lorek dla Interii: Zmarzlik i Dudek faworytami Grand Prix. Wideo TV Interia GP na żużlu. Bartosz Zmarzlik wygrywa zawody w Gorzowie

"Mieszkam w Gorzowie i czuję się tutaj najlepiej. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ już po raz drugi zwyciężyłem podczas Grand Prix w tym mieście. Wygranie w Gorzowie jest trochę inne niż podczas pozostałych rund, ponieważ to mój domowy tor, to są moi kibice i całe życie jestem z nim związany" - stwierdził Zmarzlik.

Reklama

W piątkowym finale żużlowiec Moich Bermudów Stali musiał walczyć o triumf do końca.



"To naprawdę wielkie uczucie ścigać się przez cztery okrążenia z Jasonem Doyle'em. Gonił mnie przez cztery kółka aż do ostatnich metrów" - mówił Zmarzlik, który broni tytułu indywidualnego mistrza świata.



Dzięki piątkowemu zwycięstwu Polak awansował na drugi miejsce w klasyfikacji generalnej tegorocznego cyklu (47 punktów). O jedno "oczko" wyprzedza go rodak Maciej Janowski.

Kolejna odsłona Grand Prix już dzisiaj, ponownie w Gorzowie. Transmisja od 18.30 w Canal +.