Gotowy scenariusz na katastrofę. Na wygraną poczekają miesiąc

GKM czekają mecze z ligowymi mocarzami

Po ligowej przerwie związanej z Grand Prix w Warszawie, GKM podejmuje u siebie lidera, Betard Spartę Wrocław. Potem jedzie do Lublina na mecz z Platinum Motorem. Następnie podejmuje mistrza Polski u siebie i jedzie do Wrocławia. Jeśli nie wydarzy się cud, to GKM może się szykować na cztery kolejne porażki, a wtedy sytuacja będzie już niezwykle dramatyczna.