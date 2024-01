Gotowi wyłożyć fortunę za 18-latka. Telefon rozgrzany do czerwoności

Kilka tygodni temu Abramczyk Polonia Bydgoszcz zawiesiła rozmowy z Fogo Unią Leszno odnośnie wypożyczenia Maksyma Borowiaka. Zdaniem klubu Speedway 2 Ekstraligi cena transferu była za wysoka. Teraz jednak Polonia wróciła do gry i ostro zabiega o 18-latka, choć warunki finansowe nie uległy zmianie. Po tym, jak Arged Malesa Ostrów wypożyczyła najlepszego juniora Jakuba Krawczyka do Betard Sparty Wrocław w Polonii najpewniej uznali, że wobec osłabienia konkurencji warto się pokusić o zakup zwiększający szansę na awans do PGE Ekstraligi.