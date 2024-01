Gorzko tego pożałują. Pieniądze wyrzucone w błoto

Po tym wypadku był wściekły. Zrujnował mu sezon

Nazwisko Holder kojarzy się głównie z Apatorem Toruń. To właśnie tam starszy z braci spędził praktycznie całą karierę. W 2022 roku postanowił podjąć męską decyzję i odszedł z Grodu Kopernika. Pojawił się właśnie w Ostrowie, który był wtedy beniaminkiem w Ekstralidze. Chris spisał się bardzo dobrze, lecz to nie wystarczyło do utrzymania.

Ubiegły sezon na pewno chciałby wyrzucić w niepamięć. Zaczął bardzo średnio, a gdy już miał się rozkręcić, to Kacper Pludra spowodwał jego makabryczny upadek. Po tej kraksie zdiagnozowano u niego uraz kręgu szyjnego, który wykluczył go na trzy miesiące z jazdy. Po powrocie na tor było widać w jego jeździe, że jest bardzo asekuracyjna. Sam zainteresowany nie krył tego, bo wiedział, że każdy upadek może tylko i wyłącznie pogorszyć jego stan zdrowia.

Te rzeczy odbiły na nim piętno

Wyrzucili kasę w błoto

Ostrowianie mają się o co martwić. Jeśli u byłego uczestnika cyklu Grand Prix nic nie ulegnie zmianie, to pieniądze zostaną wyrzucone w błoto. Bez szybkiego Holdera Arged Malesa nie ma co nawet myśleć o stoczeniu równej walki z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. To te dwie drużyny zdaniem ekspertów mają rozegrać między sobą walkę o awans.