Gorzko się rozczarowali. Wielki klub wciąż czeka na awans

Był liderem i zapracował na nowy kontrakt

Najlepszy zawodnik. Kenneth Bjerre to drugi najskuteczniejszy zawodnik całej ligi i lider Polonii. Choć bydgoszczanie nie zrealizowali przedsezonowego celu, jakim był awans do PGE Ekstraligi, to akurat do tego zawodnika trudno mieć większe pretensje. Ze swojej roli wywiązał się na piątkę. Zabrakło wsparcia kolegów, a przede wszystkim innego rutyniarza Mateja Zagara. Obaj żużlowcy w dwójkę mieli pociągnąć ten wózek, a tymczasem Słoweniec wyglądał trochę tak, jakby odcinał kupony. A wracając do Bjerre, to dzięki dobremu sezonowi zapracował sobie na nowy kontrakt i za rok znów spróbuje wygrać z Polonią ligę.

Menedżer nie dotarł do głowy komandosa

Ocena menedżera. Jacek Woźniak wrócił do parku maszyn w roli menedżera, ale z tego powrotu nie do końca może czuć się usatysfakcjonowany. Jego Polonia mniej więcej w połowie sezonu wydawała się samograjem i faworytem do awansu. Gdzieś jednak coś się popsuło, a drużyna nie potrafiła wrócić do najlepszej dyspozycji. Menedżer największy problem miał przede wszystkim z chimerycznym Zagarem. Nie potrafił odczarować Słoweńca i dotrzeć do niego na tyle skutecznie, aby ten zaczął punktować na miarę swojego potencjału.

Polonia wydwała się faworytem ligi

Najlepszy mecz. 12 czerwca Polonia pokonała na własnym torze Falubaz 49:41. To był bardzo prestiżowy mecz na tamten czas głównych faworytów ligi. Gospodarze wygrali i psychologicznie wyszli na delikatne pole position. Historia jednak pokazała, że to były dobre złego początki. Polonia generalnie przez cały sezon mocno męczyła się z ligową czołówką. W play-offach zabrakło pary na coś więcej niż tylko półfinał.

