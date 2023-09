Gorzkie słowa prezesa i ważna zapowiedź. „Nie możemy tak tego zostawić”

- Nic nie wiem - mówił Michał Świącik, prezes Tauron Włókniarza, zapytany o to, czy słyszał o odejściu trenera Lecha Kędziory. Szkoleniowiec przed meczem o brąz powiedział, że to prawdopodobnie jego ostatnie spotkanie w tej roli. - No właśnie, prawdopodobnie - podchwycił Świącik, by za chwilę powiedzieć coś, co nie pozostawiło żadnych złudzeń, jak idzie o przyszłość trenera.