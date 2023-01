Gortat zszokował. Zmarzlik lepszy od Lewandowskiego

Marcin Gortat: Zmarzlik najlepszym polskim sportowcem

Zresztą Gortat to zapalony kibic żużla, więc taki wybór nie może nikogo dziwić. W środowisku spekuluje się nawet, że to na jego urodzinach Zmarzlik podjął decyzję o zmianie barw klubowych i przenosinach do Motor Lublin.

Lewandowski największym przegranym Plebiscytu?

Oczywiście takie typy nie wszystkim kibicom przypadły do gustu. - "Odleciał, "O czym on mówi", "Marcin poleciał" - to tylko kilka z komentarzy, które pojawiły się pod filmikiem. Inna sprawa, że Świątek i Zmarzlik uchodzą za głównych faworytów do wygranej. Sporą niewiadomą wydaje się być ostateczna pozycja Roberta Lewandowskiego, który jeszcze rok temu był pewniakiem do zwycięstwa.