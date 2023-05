Gorąco w znanym klubie! Kibice mają dosyć i grożą bojkotem

Chyba mało kto spodziewał się, że po transferze Mateja Zagara ROW po prawie miesiącu jazdy znajdzie się na dnie pierwszej ligi i będzie realnie zagrożony spadkiem do najniższej klasy rozgrywkowej. W zespole szwankuje atmosfera, a ponadto co niektórzy zawodnicy nadal nie dysponują optymalną formą. Po ostatniej porażce w Poznaniu nerwy puściły już nawet najwierniejszym kibicom ze stowarzyszenia Speedway Fans ROW Rybnik. Fani we wtorkowy wieczór wypuścili ostre oświadczenie. Poza tym grupa oficjalnie zapowiedziała bojkot najbliższego domowego starcia ze Zdunek Wybrzeżem. Trzeba powiedzieć, że nie wygląda to wszystko najlepiej. Żużlowcy tak czy siak postarają się jednak powalczyć o premierowy triumf.