Gorąco w Lesznie! Gwiazdor dał się sprowokować kibicom

Na pojedynek Fogo Unii z Cellfast Wilkami z ekscytacją czekała cała żużlowa Polska. Obie drużyny nie dość, że mają w tym sezonie walczyć o utrzymanie w PGE Ekstralidze, to na dodatek Jasona Doyle’a czekał powrót do Leszna. To właśnie on w listopadzie złamał słowo dane działaczom Wielkopolskiego klubu i po awansie krośnian do elity nagle zmienił zdanie i postanowił przenieść się na Podkarpacie. - Jeśli nie masz płacone na czas, jeśli cały sezon upominasz się o swoje pieniądze i tracisz na to energię, nie jest to fair. Mam nadzieję, że nie będę miał już takich problemów i skoncentruję się wyłącznie na ściganiu - mówił nie tak dawno sam zawodnik w wyprodukowanym przez Canal+ materiale "Czarny Charakter: Wilczy Apetyt".