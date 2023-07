Gorąco przed ważnym meczem. Toromistrz nie wytrzymał

Źle dzieje się w InvestHouse Plus PSŻ-cie tuż przed pojedynkiem z H. Skrzydlewska Orłem, który może zadecydować o utrzymaniu na zapleczu PGE Ekstraligi. Prezes klubu jest wściekły za to, że ostatnio wyciekły notatki dotyczące ustawień sprzętowych na poznańskim torze. Oliwy do ognia postanowił dolać toromistrz. W komentarzu pod artykułem z wypowiedzią sternika zdradził on, kto dokładnie przekazał tajną wiedzę.