Gorąco przed derbami. Koszmarna seria, a teraz moment prawdy

Stelmet Falubaz Zielona Góra ma ogromny kłopot, gdyż totalnie zawodzi Leon Madsen. Duńczyk miał być liderem Falubazu, a póki co jego bilans wygląda fatalnie. Dla kibiców teraz mecz podwyższonego ryzyka, wielkie Derby Ziemi Lubuskiej. W Zielonej Górze liczą na przebudzenie, że wygrane derby na wyjeździe natchną drużynę i zaczną zdobywać punkty. Żarty się jednak skończyły, jeśli klub chce awansować do fazy play-off to musi zacząć zdobywać punkty i nadrabiać to, co już stracili.