Gorąco po przełożeniu finału mistrzostw Polski. „Kpicie sobie z kibiców”

Tor w poniedziałek przygotowany był jak do statusu meczu zagrożonego. Niestety go zbronowano o godzinie 10:41 i to dość głęboko. O 14:00 spadł bardzo duży deszcz, który padał do 18:00. Nie będę tego oceniał. Ktoś wykonał bardzo dziwną robotę. My przyjechaliśmy w czwartek o godzinie 13:00. Zawodnicy na własne oczy widzieli jak ten tor wyglądał, jak został zbronowany

Kibice są wściekli. Całodniowa podróż na marne

- Nie wierzę w to co czytam. Kpicie sobie z kibiców. Przyjechałem ponad 700 km, specjalnie wolne w pracy załatwiłem na poniedziałek by spokojnie wrócić, wydałem nie mało pieniędzy na dojazd i co? Zrozumiałbym gdyby padało. Ale pogoda była dobra, tor regulaminowy ale co tam... nie jedziemy! W ten sposób tylko zniechęcacie ludzi do przychodzenia na stadiony - napisał na Facebooku między innymi pan Jakub (pisownia oryginalna). - Może być większe naplucie w twarz kibicom? - zapytał się retorycznie pan Konrad.