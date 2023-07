Gorąco na stadionach. Sędziowie masowo sięgali po kartki

Wspominany na końcu wstępu incydent w stolicy polskiej piosenki wydarzył się w minioną niedzielę i rozgrzał do czerwoności kibiców siedzących na trybunach. Po jednym z biegów meczu pomiędzy miejscowym OK Bedmet Kolejarzem a Optibet Lokomotivem sporo do powiedzenia mieli do siebie Oskar Polis oraz Steve Worrall. Między zawodnikami zaiskrzyło w trakcie wyścigu, więc postanowili urządzić dogrywkę w parkingu. Przesadził zwłaszcza Brytyjczyk, który dość mocno uderzył Polaka w kask za co otrzymał czerwoną kartkę.