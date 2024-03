Gorące spotkanie dwóch ministrów. „To nie jest pisowski klub”

Minister z Lublina wyjaśniał ministrowi sportu

Choć od tamtej wypowiedzi minęło kilka miesięcy, to wokół Motoru nadal jest gorąco. Przeżywająca problemy Grupa Azoty jest ostatnio zasypywana pytaniami o to, dlaczego jeszcze nie zerwała umowy z Motorem, choć dwa inne kluby (żużlowa Unia Tarnów i siatkarski Chemik Police) już rzuciła. Klub napisał nawet mocne oświadczenie, gdzie odwołał się do raportu Najwyższej Izby Kontroli. - To potwierdza, że nasze działania oraz wsparcie, jakiego doświadczamy, są efektywne i zgodne z procedurami - czytamy w komunikacie wydanym przez Motor