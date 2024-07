Gorąca atmosfera na trybunach. Wielka presja w mieście, waży się przyszłość klubu

Kibice z Zielonej Góry i Leszna to odwieczni rywale. Atmosfera na trybunach podczas tych spotkań zawsze jest napięta. Świadczy o tym choćby fakt, że kiedy Falubaz przyjechał w tym roku do Leszna, stadion patrolowała specjalna konna jednostka policji z Poznania. Na stadionie był nadkomplet widzów.

Żużel. Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno. To będzie mecz o utrzymanie?

- Spotkanie reklamowane jest, jako najważniejszy mecz sezonu. Miałem przyjemność być gościem w radiu Zielona Góra w tym tygodniu i postawiona przez redaktora teza była podobna. To fakt, że presja w mieście jest ogromna. Nie do końca się jednak zgadzam z tym, że ten mecz zadecyduje o tym, kto spadnie z ligi. To nie jest moment rozstrzygający w kontekście utrzymania. Falubaz musi wygrać żeby się utrzymać, ale samo zwycięstwo nie wystarczy - mówi nam Jacek Frątczak, który doskonale zna nastroje zielonogórskich kibiców.