Góra złota dla gwiazdy Motoru. Padają konkretne kwoty

To "złote dziecko" Apatora

Holder to "złote dziecko" Apatora. Tam zaczynał karierę w Polsce, spędził w tym klubie 6 lat. Kiedy po sezonie 2022 zawodnik chciał przedłużyć umowę w Toruniu, miał usłyszeć, że musi poczekać aż zapadnie decyzja, czy Emil Sajfutdinow będzie jeździł jako Polak, czy nie. Rosjanin mający polskie obywatelstwo w końcu dostał na to zgodę, ale Holder był już wtedy dogadany z Orlen Oil Motorem Lublin.

Wtedy Australijczyka bardzo zabolało to, że został potraktowany jak zapchajdziura. Dlatego ma uraz. Apator priorytetowo potraktował Sajfutdinowa i od tego, co się z nim stanie uzależnił los Holdera. Ten ostatni miał nawet wtedy trzasnąć drzwiami, a teraz nie chciał wrócić za żadne skarby świata. Wolał zostać w Motorze, w którym czuje się dobrze i też zarabia bardzo dobre pieniądze. W tym roku to 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt plus bonusy od sponsorów. Przedłużając umowę na 2025, na pewno dostał podwyżkę, ale jej wysokość nie jest nam znana. Pewnie nie będzie zarabiał tyle, ile dostałby w Apatorze, ale kwestie ambicjonalne okazały się ważniejsze.