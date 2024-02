Góra pieniędzy za polski paszport. Rosjanie zrobili interes życia

Szczególny przypadek Wadima Tarasienko

GKM pomógł, a kontrakt z 2022 został przepisany na 2023

Polski paszport Tarasienko dostał na początku 2023 roku. Wtedy już było jasne, że Rosjanie z polskim obywatelstwem wystartują w lidze. W przypadku Tarasienki były jeszcze wątpliwości regulaminowe dotyczące tego, na jakich zasadach i od której kolejki wystąpi, ale finalnie klub z Grudziądza rozegrał to wszystko tak, że zawodnik był do dyspozycji trenera od startu ligi.

W związku z tymi wszystkimi perypetiami, ale i też z powodu wdzięczności do klubu za pomoc, Tarasienko pozostał w 2023 na umowie: 400 tysięcy za podpis, 4 tysiące za punkt. Wiele w tamtym roku nie zarobił, ale im bliżej było końca ligi, tym prezentował się lepiej. Na tyle dobrze, że GKM go zatrzymał i dał mu nową umowę na 600 tysięcy złotych za podpis i 6 tysięcy za punkt.

W tym roku Tarasienko złamie barierę miliona złotych

Tarasienko, który rok temu zrobił 88 punktów z bonusami, w tym sezonie może dobić nawet do granicy 140 punktów z bonusami. A 120 powinien osiągnąć bez problemu. To będzie oznaczało, że złamie barierę miliona złotych . Łącznie z podpisem powinien zgarnąć nieco ponad 1,3 miliona.

W klubie nawet nie kryją, że Tarasienko tylko z tego powodu, że startuje jako Polak, dostał umowę na 600 i 6. W innym razie nie miałby na to szans. A jeśli w sezonie 2024 poprawi wyniki i pójdzie z formą w górę, to będzie mógł liczyć na kolejną podwyżkę. GKM będzie zmuszony ją dać, bo jeśli Tarasienko błyśnie, to inni zasypią go ofertami.