Goło i wesoło. Kolejny żużlowiec zszokował strojem Adama

Ekstraliga U-24 sprawiła, że kluby musiały kontraktować sporo młodych zawodników. Z jednej strony to dodatkowe obciążenie finansowe, ale z drugiej szansa na nieoczekiwane ściągnięcie zawodnika, który w przyszłości zwróci się z nawiązką lub zostanie etatowym jeźdźcem w pierwszym zespole.



Drugi skład Włókniarza Częstochowa na pierwszy rzut oka nie powala. Jest wprawdzie Jonas Jeppesen, ale oprócz niego w "młodej" Ekstralidze pojadą: Maksim Sirotkin Jordan Jenkins, Andriej Rozaliuk Kajetan Kupiec, Kamil Król i Jakub Martyniak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Pozbyli się Niemców w białych rękawiczkach. WIDEO INTERIA.TV

We wtorek do tej listy dołączył Mitchell Cluff. Kim jest wspomniany zawodnik? To 21-latek z Australii, który poza krajowymi zmaganiami miał okazję występować w lidze duńskiej, a także otrzeć się o młodzieżową reprezentację swojego kraju, pojawiając się w składzie podczas eliminacji do Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów. Cluff podpisał z Włókniarzem kontrakt na dwa lata.



Reklama

Włókniarz Częstochowa ściągnął do siebie niezłe ziółko

Dorobek zawodnika niewiele mówi o jego możliwościach. By dokładnie ocenić formę Australijczyka, trzeba będzie poczekać do rozpoczęcia zmagań. Można zaryzykować stwierdzenie, że jeśli 21-latek na razie nie przebił się do szerszej świadomości, to obecnie znacząco odstaje od najlepszych w swojej kategorii wiekowej. Gdy natomiast prześledzi się Instagrama Cluffa, wydaje się, że Włókniarz ściągnął barwnego żużlowca, który może zostać twarzą drużyny. W pozytywnym lub negatywnym tego słowa znaczeniu.

Szczególnie odważne zdjęcie zawodnik wstawił w 2018 roku. Stoi on na balkonie... całkiem nago. Fotografia do złudzenia przypomina te, jakie wstawiał Fredrik Lindgren. Gdyby Australijczyk nie tylko w tej materii potrafił naśladować Szweda, częstochowianie mieliby z nowego nabytku dużo radości.

Instagram Post

Cluff nie ukrywa też swojego zamiłowania do trunków. Na wielu zdjęciach spożywa on alkohol. Oczywiście to nic złego, bo robi to w czasie wolnym. Wpisuje się to jednak w lekkość, z jaką przez życie przechodzą żużlowcy z Australii. Sporo z nich potrafi natomiast przerzucić to na żużel, jeżdżąc odważnie i pewnie, dzięki czemu osiągają liczne sukcesy. Pytanie, czy Cluff dołączy do tego grona.