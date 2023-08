Gollob zniknął. Nie pokazuje się od miesiąca

Mistrzem został tuż przed czterdziestką. Potem stało się coś strasznego

Mistrzem świata Gollob został dopiero w 2010 roku. Miał wtedy 39 lat i to był dla niego ostatni moment, by sięgnąć po złoto. Spiął się, napisał testament (był zdecydowany, żeby położyć wszystko na szali) i ograł rywali.

Ostatnie 6 lat to rehabilitacja i czekanie na lepsze jutro

Za długo był poza domem. To mu zaszkodziło

Od wizyty w Krośnie minęły 3 tygodnie. Gollob od tamtego czasu ani razu nie pojawił się przy okazji transmisji w Canal+. Okazuje się, że wyjazd na IMP i przedłużony pobyt strasznie go zmęczyły. Jednak w domu w Bydgoszczy czuje się najlepiej. Ma pod ręką lekarzy i fizjoterapeutów, którzy na bieżąco go doglądają. Bo choć stan Tomasza jest zdecydowanie lepszy niż kiedyś, to nie można go spuścić z oka. Jego organizm wymaga stałego monitoringu.