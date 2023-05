Gollob dzwonił do niego w trakcie meczu. To było szaleństwo

14 punktów w 6 biegach, to dorobek Maxa Fricke z Lublina, gdzie ZOOleszcz GKM przegrał 35:55 z Platinum Motorem Lublin. Jakby nie spojrzeć Fricke uratował twarz drużyny GKM-u. A jeszcze kilka tygodni temu tak dobra jazda Australijczyka wcale nie była taka oczywista.

Jest wielkim fanem Golloba. To go zgubiło

Fricke w ten sezon wszedł kiepsko. Szybko jednak zdiagnozowano przyczynę problemów. Zawodnik jest wielkim fanem Tomasza Golloba (mistrz świata z 2010, legenda żużla). Ma do niego wielką słabość. Nic dziwnego, ze w pierwszych spotkaniach korzystał z jego rad pełnymi garściami.

Grudziądz był ostatnim klubem w bogatej karierze Golloba. Pan Tomasz robił tam takie akcje, że palce lizać. Wydawać by się więc mogło, że Fricke korzystając z jego wskazówek, zwyczajnie musi wygrywać. Tak się jednak nie działo. Nie pomagały nawet konsultacje w trakcie meczu. Panowie dzwonili do siebie, wymieniali uwagi, ale to nie pomagało.