Głowy słynnych braci nie wytrzymały! Wielka sensacja w meczu polskiej ligi

Starcie Unii z Falubazem elektryzowało wielu polskich kibiców. Nie ma co się temu dziwić - był to w końcu mecz z podtekstami. Po pierwsze: drużyny z Leszna i Zielonej Góry w ocenie większości ekspertów powinny być zamieszane w walkę o utrzymanie statusu ekstraligowca na 2025 rok, więc siłą rzeczy był to bój o tzw. "sześć punktów", a po drugie: w składzie zielonogórzan pojawiło się czterech wychowanków leszczyńskiego klubu.



Chodzi oczywiście o braci Piotra i Przemysława Pawlickich, Krzysztofa Sadurskiego oraz Jarosława Hampela. Ten ostatni licencję zdawał jako zawodnik Polonii Piła, natomiast wcześniej pierwsze żużlowe kroki stawiał właśnie w Lesznie (później wrócił i przez 8 lat jeździł w Unii). Często wśród kibiców toczyła się dyskusja, którego ośrodka wychowankiem jest były wicemistrz świata. Fani Unii na prezentacji w miarę dobrze przywitali całą czwórkę, największe owacje otrzymał jednak młodszy z braci.



