Głowa nie wytrzymała. Upadki i kontuzja zrobiły swoje

Ogłosili, że kończy karierę, a on tylko robi sobie przerwę

Trener Tomasz Bajerski otwarcie mówił o kłopotach Gały z torem. W pewnym momencie przyznał, nawet, że być może PSŻ powinien go wypożyczyć. Wtedy jednak puszczono Adriana Cyfera, a Gała został. To był chyba jednak błąd, bo niechciany zawodnik męczył się coraz bardziej.

Upadki i kontuzja zrobiły swoje. Głowa nie wytrzymała

Teraz Gała najwyraźniej doszedł do momentu, w którym odechciało mu się żużla. Potrzebuje kilku dni, żeby głowa odpoczęła. Gała nie zapomniał przecież, jak się jeździ. Najlepszy dowód, że wywalczył awans do finału IMP. Jednak mentalnie to wszystko wygląda źle. To właśnie sfera psychiczna ciągnie go w dół.