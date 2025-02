Głośny transfer znanego zawodnika. Mocne słowa o klubie, błyskawiczna reakcja

Po raz pierwszy Pludra udzielił mocnego wywiadu już w październiku ubiegłego roku, gdy mówił nam o rozstaniu z GKM-em . Czterokrotnie miał umawiać się z prezesem Marcinem Murawskim na rozmowę dotyczącą przyszłego sezonu, ale jak twierdził, prezes nie podał konkretnego terminu spotkania, choć wcześniej to obiecywał. - Trochę dziwne zachowanie - mówił. Oberwało się też trenerowi Robertowi Kościesze. - Teoretycznie chciał mi pomóc, ale wychodziło to różnie - podkreślał.

Żużel. Kacper Pludra drugi raz wypowiedział się o GKM, Marcin Murawski reaguje

Tym razem Pludra w rozmowie z WP zasugerował, że trener Kościecha nie do końca powiedział prawdę o tym, że GKM nie złożył mu propozycji. Jak twierdzi - GKM sam inicjował rozmowy, ale później do nich nie dochodziło. Żużlowiec ma jednak świadomość, że sam zawalił sezon 2024, że jeździł sztywno i popełniał sporo błędów. To poskutkowało brakiem poważnego zainteresowania grudziądzan i hitowym transferem Jakuba Miśkowiaka.



Sportowcy są znani ze spokojnych, wyważonych wypowiedzi o klubach. Skoro w przeciągu czterech miesięcy Pludra dwukrotnie w mocnych słowach opowiedział o GKM-ie, to można podejrzewać, że rozstanie odbyło się w chłodnej atmosferze. Zapytaliśmy o to prezesa Murawskiego.



Szefowi GKM-u wysłaliśmy trzy pytania, odpisał nam na jedno - krótko, ale konkretnie. - Z Kacprem rozstałem się w normalnej atmosferze. Za chwilę mamy sezon 2025 i ten temat jest już dawno zamknięty - przekazał nam Murawski.