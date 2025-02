Głośny transfer napędził im stracha. Przeżył dramat, teraz już wszystko jasne

Mikkel Michelsen we wrześniu ubiegłego roku wylądował na wózku po starciu z Bartoszem Zmarzlikiem. Diagnoza lekarska mroziła krew w żyłach. Duńczyk poważnie uszkodził staw barkowy, łamiąc przy tym kość ramienną, łokieć oraz piętę. Stało się to kilka tygodni po tym, jak uzgodnił warunki z nowym klubem z Torunia. Budżet KS Apatora na ten rok ma wynieść aż 25 milionów złotych. Wszystko po to, żeby w końcu powalczyć o złoto. Kibice drżeli więc do samego końca w jakiej dyspozycji zdrowotnej będzie 3-krotny mistrz Europy. Teraz nie mają już wątpliwości.