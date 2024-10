Głośny rozwód, w tle 20 milionów. Przeprosił, a nigdy mu nie wybaczą

To była najgorętsza rozmowa na ostatniej Gali PGE Ekstraligi. Leon Madsen unikał telefonicznego kontaktu z działaczami Krono-Plast Włókniarza Częstochowa po tym, jak wybrał ofertę NovyHotel Falubazu Zielona Góra. Na gali wpadł jednak na panią dyrektor Patrycję Świącik-Jeż, a za chwilę dołączył do niej prezes Włókniarza Michał Świącik.

Madsen próbował przepraszać, ale nic z tego nie wyszło

W częstochowskim klubie o rozmowie z Madsenem mówią ogólnikami. Jak udało nam się ustalić, Duńczyk próbował przeprosić za to, co się stało i za to, że zostawił Włókniarza mimo wcześniejszych zapewnień. Madsen już nawet myślał, że działacze kupili jego tłumaczenia, ale na drugi dzień dostał wezwanie, żeby złożyć wyjaśnienia w sprawie tego, jak wydał pieniądze kontraktowe.