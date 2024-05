Kibice będący na meczu w Grudziądzu piszą, że Krużyński nieco z rozmachu, w pośpiechu przybijając piątki zawodnikom Apatora, przybił też Fricke'owi. Niby to nic takiego, przecież znają się i lubią. Ale w żużlu takich rzeczy się nie lekceważy. Dla wielu fanów to jasny sygnał: Fricke będzie w Toruniu. Oczywiście na razie niczego takiego żadna ze stron nie potwierdzi, ale gdyby jesienią doszło do transferu, nikt nie byłby specjalnie zdziwiony.

