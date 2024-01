Głośne rozstanie i żałosne komentarze! To rodzi hejt [FELIETON]

Przeczytałem na jednym z portali, że Falubaz spadnie. Zaciekawiony wszedłem w treść, aby zobaczyć co to za prorocze słowa. Okazuje się, że autor bazuje na problemach z torem drużyn z Ostrowa i Krosna. Obie miały u siebie remonty przed sezonem i obie jak pamiętamy miały ogromne problemy . Szczególnie Wilki które zapłaciły za swoje podejście do zawodów ekstraligowych wysoką cenę.

Nie można bazować na przeprowadzanych remontach i przełożeniu tego na wyniki sportowe. To błędna teza. Stadion Falubazu co prawda jest teraz modernizowany, ale przez bardzo dobrą i solidną firmę. Nie ma to żadnego związku z tym co będzie się działo już od kwietnia. Zaręczam, bo znam ludzi, którzy się za to wzięli. Głównym dowodzącym jest pan Janusz Popiel, który w znacznym stopniu doprowadził do słynnej wymiany nawierzchni przed wielkim finałem z Toruniem. Tak więc nie ma co myśleć o problemach torowych, bo ich nie będzie. Wszystko w taktyce i głowach zawodników. Kto spadnie a kto nie, to pokaże wynik sportowy, a nie prace na małym odcinku żużlowego toru.