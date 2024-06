Głośne rozstanie gwiazdy. Padają pytania, boją się jednego

Jak grom z jasnego nieba spadła z samego rana informacja o tym, że Ashley Holloway zakończył współpracę z Maxem Fricke. Decyzja jest bardzo zaskakująca, bo wiele wskazuje na to, że Australijczyk odjeżdża swój najlepszy sezon w karierze, a w dużej mierze jest to zasługa właśnie brytyjskiego inżyniera. Kibice obawiają się, co będzie dalej.



Żużel. Max Fricke. Koniec wieloletniej współpracy

Rozwiewając wszelkie wątpliwości, zawodnik nadal będzie mógł korzystać z wcześniej zakupionych jednostek Hollowaya. Sęk w tym, że nie będzie mógł już ich serwisować w jego warsztacie, a co za tym idzie silniki mogą nie być już tak skuteczne, jak po udoskonalaniu ich przez człowieka, który stworzył je od zera. Reklama

W środowisku aż huczy od teorii, że Fricke bez wiedzy Hollowaya miał testować inne rozwiązania, nie wychodzące spod jego ręki. W tym celu postanowiliśmy się skontaktować z teamem żużlowca, lecz telefon nie został odebrany. Jeśli jest to prawdą, to jesteśmy świadkami kolejnego głośnego rozstania brytyjskiego tunera z bardzo podobnego powodu. Niegdyś ze swojej stajni wyrzucił także Emila Sajfutidnowa, który po dziś dzień zmaga się z kłopotami sprzętowymi.

Jeżeli było to zauważalne, że jeździ na innym sprzęcie, to wcale się nie dziwię tej decyzji. Dziś w sporcie żużlowym zawodnicy są wręcz przyspawani do danych tunerów, ale jest i takie grono, które się z tym nie kryje, że korzysta z jednostek od kilku inżynierów. Na taki układ muszą się jednak godzić obie strony. Nie wiem jak było w tym przypadku, ale kolorowo to nie wygląda ~ mówi nam Jan Krzystyniak.

Reklama Jakub Popiwczak: Już niedługo nadejdzie bardzo trudny moment dla sztabu trenerskiego. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Polski klub w opałach. To może zdecydować o spadku

- Akurat Max jest w takiej dyspozycji, że dużo łatwiej będzie mu coś znaleźć. To jest jedna z czołowych postaci na świecie. Na pewno zmiana tunera w trakcie sezonu nie jest czymś komfortowym. Zobaczymy jak ta decyzja wpłynie na jego psychikę. Choć z tego co wiem, to Max jest bardzo poukładanym zawodnikiem - przyznaje ekspert.

Z pewnością nie jest to komfortowe dla ZOOleszcz GKM-u Grudziądz, który walczy o pozostanie w PGE Ekstralidze. Fricke w tym roku spisuje się na miarę oczekiwań, a nawet dużo lepiej. Swoją świetną dyspozycję pokazuje także w Grand Prix, startując za kontuzjowanego Jasona Doyle'a. Dobitnie pokazał w poprzednich rundach, że brak stałej nominacji do cyklu był wielkim błędem promotora. Reklama

Wracając jednak do Grudziądza, to już sam terminarz nie wydaje się łaskawy. Klub może bardzo żałować utraty bonusu w niedzielnym starciu z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie z Zielonej Góry.

- Dla GKM-u to będzie poważny problem, bo od początku roku mają cały czas pod górkę. Nie układa im się. Kontuzja Doyle'a, czyli filara drużyny, który miał stanowić o sile zespołu. W dodatku cieniuje Jaimon Lidsey, a teraz taka sytuacja z Maxem. Gdy spojrzymy na ich kalendarz, to wygląda on najmniej korzystniej z grona drużyny, walczących o utrzymanie - kończy.

Tomasz Gaszyński, Max Fricke / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Ashley Holloway, czołowy tuner na świecie. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski