Głośne odejście z polskiego klubu. Stracił 3 tysiące złotych, jest reakcja zawodnika

Żużel. OK Kolejarz Opole rozliczył się z zawodnikami? Tomasz Orwat odpowiada

We wtorek pojawiła się informacja, że kluby z Opola oraz Piły nie otrzymały licencji na sezon 2025. Od decyzji Zespołu ds. Licencji Ligowych w Sporcie Żużlowym muszą się teraz odwołać do Prezydium ZG PZM. Wiemy, że na pewno Kolejarz rozliczył się co do złotówki z Robertem Chmielem. Tomasz Orwat poinformował jednak nas, że on nadal dostał 3 tysięcy złotych. - Pieniędzy z OK Kolejarza Opole dalej nie otrzymałem. Brak przyznanej licencji jest kolejnym potwierdzeniem jak "profesjonalnie" działa prezes. Mam nadzieję, że PZM przyjrzy się, jak podłe działania są procedowane przez zarząd klubu - przekazał żużlowiec.



Seniorska kariera Orwata nie poszła w dobrą stronę. W ostatnich czterech sezonach wystartował w zaledwie osiemnastu ligowych spotkaniach. W sezonach 2021 i 2024 w Opolu praktycznie nie jeździł (odjechał tylko jeden wyścig). Więcej okazji do zaprezentowania swoich możliwości miał w latach 2022 i 2023. - Dużo błędów popełniałem w Pile, motałem się ze wszystkim. W miarę prostować i iść w dobrym kierunku zaczęło się w momencie, gdy zacząłem współpracę z trenerem mentalnym. Dowodem może być końcówka sezonu 2022 w Pile. Co prawda, były to turnieje indywidualne za granicą, jednak tendencja była mocno wznosząca. Zostało to podtrzymane na kolejny rok w Rawiczu - skomentował.