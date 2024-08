Głośne odejście z Motoru Lublin. Będzie konflikt interesów

Najlepszy junior w Polsce (Przyjemski) odrzucił zainteresowanie klubów z Torunia, Gorzowa i Zielonej Góry, by zaufać po raz kolejny prezesowi Jakubowi Kępie. Znów sprawdziło się to, że z Motoru po prostu się nie odchodzi . Przyszłość 19-latka może zmienić jedynie awans bydgoszczan do elity, gdzie ma ścigać się jako zawodnik U24. Co ciekawe, w Lublinie będzie "tylko" juniorem.

Transfery. Motor Lublin. Mateusz Cierniak odejdzie?

Putin dał mu szlaban na udział w mistrzostwach świata. Te słowa mówią wszystko



Taka rywalizacja nie sprzyja, może stworzyć się konflikt interesów. Nie bez znaczenia jest to, że jest to ostatni dzwonek na błyskawiczny powrót Przyjemskiego do Bydgoszczy. Za rok zawodnik już nie poczeka do września na końcowe rozstrzygnięcia Metalkas 2. Ekstraligi. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu czy lipcu będzie mógł planować przyszłość. Wtedy on lub Cierniak może zdecydować się na transfer. Bardziej długoterminową opcją dla klubu byłby Przyjemski, który przecież będzie mógł startować na pozycji U24 do 2029 roku.



Cierniak skończy występy na tej pozycji już trzy lata wcześniej. Od wielu sezonów młody senior ma gwiazdorski kontrakt. Gdy tylko postanowi rozejrzeć się za innym miejscem pracy, to z pewnością ustawi się kolejka chętnych. Ozłocić go mogą wszystkie kluby PGE Ekstraligi.