Keynan Rew opuścił Fogo Unię Leszno dla Texom Stali Rzeszów. Ten transfer wywołał ogromne zaskoczenie z przynajmniej kilku powodów, jednym z nich jest to, że nowy klub Australijczyka w sezonie 2025 nie będzie startować na torach PGE Ekstraligi. - Jestem do niego bardziej przekonany niż do Nazara Parnickiego. Zostawiłbym go w Lesznie - twierdzi w rozmowie z Interia Sport Rufin Sokołowski, były prezes leszczyńskiego klubu. Za rok Rew ma być ważnym ogniwem głównego konkurenta Unii w walce o awans do elity.