Globalne ocieplenie pomoże polskiemu żużlowi?

- To na razie pomysł, ale zarówno my jak i telewizja jesteśmy za tym, żeby go zrealizować. Rozmawiamy o tym także z klubem z Gniezna, bo właśnie tam miałaby odbyć się w tym roku zawody. Uważamy, że to ciekawa propozycja, bo takie turnieje nie odbywały się już dawno - mówi w oficjalnym komunikacie Zbigniew Fiałkowski, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Ma rację. Turniej Gwiazdkowy odbywał się w Pile aż czternaście razy, ale jego ostatnią edycję oglądaliśmy po sezonie 2009.