GKM skompletował kadrę seniorów. Tegoroczny uczestnik Grand Prix nie zmieni klubu

Krzysztof Kasprzak od wielu lat należy do grona najlepszych polskich żużlowców. Jeszcze w tym roku wychowanek Unii Leszno rywalizował chociażby w Grand Prix. O ile jego wyniki pozostawiały wiele do życzenia, o tyle samo znalezienie się w elitarnym cyklu musi budzić podziw. W lidze reprezentant naszego kraju niestety nie może odnaleźć właściwego rytmu. Nawet po przejściu do Grudziądza Polak nie potrafi nawiązać do swoich najlepszych lat, kiedy zostawał wicemistrzem świata.

Pomimo dość przeciętnej średniej 1,489 punktu na bieg, działacze ZOOLeszcz GKM-u postanowili mu zaufać i przedłużyć kontrakt o kolejny rok. Siódma siła tegorocznej PGE Ekstraligi za sprawą porozumienia z Krzysztofem Kasprzakiem zamknęła kadrę seniorską na nadchodzące rozgrywki. Poza 37-latkiem punkty dla grudziądzan będą zdobywać Nicki Pedersen, Wadim Tarasienko, Przemysław Pawlicki, Norbert Krakowiak i Frederik Jakobsen. Największą niewiadomą są młodzieżowcy, jednak informacje w ich sprawie powinny pojawić się w najbliższych dniach.

Reklama