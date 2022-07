GKM jedzie o marzenia, ale to nie oni powalczą w play-off

Teoretycznie wszystko może się jeszcze zdarzyć. GKM ma u siebie Motor, następnie wyjazd do Wrocławia i u siebie Arged Malesę. Sparta jedzie do Leszna, ma u siebie wspomniany mecz z GKM-em i na koniec rewanż w Toruniu.

Dla GKM-u plan minimum to trzy punkty za mecz z Arged Malesą. Plan realny to cztery, dokładając bonus we Wrocławiu. Plan marzenie to sześć, czyli trzeba by jeszcze wygrać z Motorem.

A Sparta? W Lesznie najpewniej zero. Dwa lub trzy punkty u siebie z GKM-em i zapewne jeden w Toruniu, bo zdemolowała Apatora u siebie. Wiele wskazuje na to, że mecz Sparta - GKM będzie o play offy.

Były menedżer stawia na mistrza Polski

Jacek Frątczak ma pewną sympatię do GKM-u, ale jego zdaniem tej drużyny zabraknie e fazie play off. - Naprawdę trzymam za nich kciuki. Janusza Ślączkę mogę nazwać swoim dobrym kolegą. Ale wydaje mi się, że przeważy siła poszczególnych ogniw w Sparcie. Mistrza Polski nigdy nie można lekceważyć - mówi.

- Absolutnie kluczową sprawą jest dyspozycja Taia Woffindena. Chłopak się w tym roku pogubił. Ale to kwestia sprzętu. Jeśli on w końcu coś znajdzie, Sparta z dnia na dzień stanie się kandydatem do medalu - dodaje.