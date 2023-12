Gigantyczne ryzyko 18-krotnego mistrza Polski. Przez to spadną z ligi?!

Fogo Unia Leszno. Po tłustych latach przyszły chude

Wielka afera, odebrano im mistrzostwo Polski

W 1984 roku Unii odebrano tytuł za podejrzenie o ustawienie meczu ze Stalą Rzeszów. Dla leszczynian ten mecz nie miał żadnego znaczenia, ale ich rywale walczyli o uniknięcie dwumeczu barażowego. - Nikt z nikim na nic się nie umawiał co do tego, że Unia ma odpuścić. Te cztery przegrane biegi nie były jednak przypadkowe. Na 4-5 biegów przed końcem zawodnicy z Rzeszowa podeszli do zawodników Unii i uzgodnili, że Unia ma odpuścić. Nie była to inicjatywa klubów. Nie wszyscy zawodnicy się na to zgodzili, niektórzy w ogóle nie wyjechali - mówił nam niedawno w wywiadzie były prezes Unii Rufin Sokołowski, który w tamtych czasach jeszcze nie działał w sporcie żużlowym.



- Nie byłoby z tego tytułu żadnej afery, gdyby nie to, że w tym układzie był zespół Polonii Bydgoszcz. Wtedy Polonia była Gwardyjskim Klubem Sportowym, klubem milicji obywatelskiej. Oni rozdmuchali całą sprawę. Słynne zdjęcia jak ludzie pokazują pieniądze i rzucają na tor, to były sceny nakręcone na stadionie w poniedziałek, czyli dzień po meczu. Wzięto policjantów, przebrano ich w cywilne stroje i to oni przed kamerami rzucali pieniądze jako oburzeni kibice z Rzeszowa. Do tego doszła propaganda w telewizji i Unii odebrano tytuł - dodawał Sokołowski.



Nigdy nikt nikomu nic nie udowodnił, mimo to Unia straciła tytuł. Patrząc tylko na aspekty sportowe, kibiców z Leszna czeka bardzo nerwowy sezon.