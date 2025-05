Gigantyczne problemy gwiazdora z Rosji. To ma pomóc, ekspert tylko się uśmiecha

Tomasz Gollob w mistrzowskim sezonie w Grand Prix kupił kilka par butów marki Lauren Polo. Wbił sobie do głowy, że przynoszą mu szczęście. Teraz Rosjanin Emil Sajfutdinow jeździ z przyklejonym na nosie niebieskim plastrem rozszerzającym nozdrza. To jego talizman, dzięki temu czuje się komfortowo. Na wyniki to się jednak nie przekłada. – On ma inny problem. I bez pomocy jego polskiego klubu chyba się nie obejdzie – mówi były menedżer Jacek Frątczak.