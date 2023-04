Gigantyczna kasa za koncert! Tam mistrz kończył karierę

Choć PGE Narodowy ma dopiero 11 lat, to historie z nim związane już przeszły do historii nie tylko polskiego sportu, ale także i showbiznesu. Arena zbudowana z myślą o piłkarskim Euro 2012 od początku miała być wielofunkcyjna i tak też się stało. Oprócz imprez sportowych, na Narodowym organizowane są także koncerty, a na co dzień stadion pełni funkcję wielkiego biurowca. Wydarzenia na PGE Narodowym są takiej rangi, że choćby za koncert Beyonce w czerwcu znaleźli się chętni na zapłatę zawrotnych pieniędzy za lożę VIP!