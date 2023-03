Gigant zrezygnował z Rosjanina. Przechwycili go... Polacy

Red Bull wietrzy żużlowe magazyny

Fabryce nie przeszkadzał nawet fakt, że zawodnik akurat odchodził z Leszna do Torunia, a przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, montażem oraz serwisowaniem urządzeń z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji ma swoją siedzibę w Pianowie pod Lesznem.

Niedługo później PZM wykluczył wszystkich Rosjan ze startów w lidze polskiej, a FIM z rozgrywek międzynarodowych do odwołania. Za kilka dni Sajfutdinow wróci jednak oficjalnie do jazdy, a Magik do sponsorowania żużlowca. Dzięki temu, że Emil posiada polski paszport, jego "ban" trwał tylko rok.