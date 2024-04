Gigant zerwał umowę, a Motor i Zmarzlik dalej go reklamują. Co jest grane?

Zadzwoniliśmy do pani Moniki Darnobyt, rzecznika GA, żeby sprawdzić, o co chodzi. Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla Motoru. Okazuje się, że ważna umowa została rozwiązana, a logotyp sponsora obowiązuje, ponieważ trwa okres wypowiedzenia. Mistrz Polski będzie reklamował Grupę Azoty na strojach do końca czerwca. 1 lipca powinny one zniknąć, bo już nie będzie powodu, żeby klub je nosił.