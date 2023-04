Gigant zaczyna marsz po awans. Będzie niespodzianka?

Jeżeli gdzieś mielibyśmy spodziewać się niespodzianki, to właśnie w czwartkowy wieczór. W Rybniku miejscowy ROW może postraszyć faworyzowanych zielonogórzan z dwóch prostych powodów. Krzysztof Mrozek wzmocnił się ostatnio Matejem Zagarem, a ponadto w spotkaniu tym razem wystąpi Jan Kvech, który będzie mógł zastępować słabiej spisujących się Polaków. Obawiać musi się zwłaszcza Krystian Pieszczek. Wychowanek Wybrzeża Gdańsk w nie najlepszym stylu rozpoczął sezon 2023 i nie zdziwimy się jeśli szybko dostanie dziś wolne. Jeżeli już o ekipie z Trójmiasta mowa, to Stelmet Falubaz wybierze się nad morze w najbliższą niedzielę. Tam powinno być zdecydowanie łatwiej o dwa punkty do tabeli.

Awizowane składy na mecz ROW Rybnik – Enea Falubaz Zielona Góra:

Enea Falubaz Zielona Góra: 1. Przemysław Pawlicki, 2. Wiktor Trofimow, 3. Rasmus Jensen, 4. Rohan Tungate, 5. Krzysztof Buczkowski, 6. Michał Curzytek, 7. Dawid Rempała

ROW Rybnik: 9. Patryk Wojdyło, 10. Brady Kurtz, 11. Matej Zagar, 12. Krystian Pieszczek, 13. Patrick Hansen, 14. Kacper Tkocz, 15. Paweł Trześniewski

Początek meczu w czwartek 20 kwietnia o godzinie 20:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Awizowane składy na mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Enea Falubaz Zielona Góra:

Enea Falubaz Zielona Góra: 1. Przemysław Pawlicki, 2. Wiktor Trofimow, 3. Rasmus Jensen, 4. Rohan Tungate, 5. Krzysztof Buczkowski, 6. Michał Curzytek, 7. Dawid Rempała

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 9. Norbert Kościuch, 10. Nicolai Klindt, 11. Mads Hansen, 12. Daniel Kaczmarek, 13. Michael Jepsen Jensen, 14. Seweryn Orgacki, 15. Miłosz Wysocki

Początek meczu w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Online.

W pozostałych pierwszoligowych pojedynkach ebebe PSŻ Poznań podejmie H.Skrzydlewska Orła. Poza tym dzień później ROW przyjedzie do Bydgoszczy i postara się napsuć miejscowym trochę krwi. O tym, że Abramczyk Polonia jest do ruszenia przekonaliśmy się niecałe dwa tygodnie temu, kiedy to postraszyli ją wcześniej wspominani przez nas łodzianie. W Niemczech Trans MF Landshut Devils ugości też Arged Malesę Ostrów.

Awizowane składy na mecz ebebe PSŻ Poznań – H.Skrzydlewska Orzeł Łódź:

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 1. Timo Lahti, 2. Mateusz Tonder, 3. Tomasz Gapiński, 4. Jakub Jamróg, 5. Niels Kristian Iversen, 6. Mateusz Dul, 7. Aleksander Grygolec

ebebe PSŻ Poznań: 9. Kevin Fajfer, 10. Aleksandr Łoktajew, 11. Antonio Lindbaeck, 12. Adrian Gała, 13. Kacper M. Grzelak, 14. Karol Żupiński, 15. Kacper Teska

Początek meczu w sobotę 22 kwietnia o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Awizowane składy na mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz – ROW Rybnik:

ROW Rybnik: 1. Matej Zagar, 2. Patryk Wojdyło, 3. Brady Kurtz, 4. Krystian Pieszczek, 5. Patrick Hansen, 6. Paweł Trześniewski, 7. Kacper Tkocz

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 9. Kenneth Bjerre, 10. Szymon Szlauderbach, 11. David Bellego, 12. Daniel Jeleniewski, 13. Andreas Lyager, 14. Wiktor Przyjemski, 15. Olivier Buszkiewicz, 16. Benjamin Basso

Początek meczu w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Awizowane składy na mecz Trans MF Landshut Devils – Arged Malesa Ostrów:

Arged Malesa Ostrów: 1. Oliver Berntzon, 2. Matias Nielsen, 3. Victor Palovaara, 4. Grzegorz Walasek, 5. Tobiasz Musielak, 6. Jakub Krawczyk, 7. Jakub Poczta, 8. Francis Gusts

Trans MF Landshut Devils: 9. Kai Huckenbeck, 10. Martin Smolinski, 11. Kim Nilsson, 12. Lukas Baumann, 13. Dimitri Berge, 14. Norick Bloedorn, 15. Erik Bachhuber

Początek meczu w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 16:00.

Druga liga to przede wszystkim ściganie w Tarnowie pomiędzy Grupa Azoty Unią a Texom Stalą. Co prawda Derby Południa nie generują już takich emocji jak jeszcze kilka lat temu, ale nie zapominajmy o tym, iż tego typu mecze zawsze rządzą się swoimi prawami. W sobotę rzeszowian czeka natomiast wyjazd do Rawicza. 23 kwietnia sezon zainauguruje Enea Polonia Piła, która pojedzie z OK Bedmet Kolejarzem Opole. Tego samego dnia po raz pierwszy w tym roku o punkty powalczy również Optibet Lokomotiv Daugavpils. Na Łotwę zawita jeden z faworytów do awansu, czyli Start Gniezno.

Awizowane składy na mecz Grupa Azoty Unia Tarnów – Texom Stal Rzeszów:

Texom Stal Rzeszów: 1. Marcin Nowak, 2. Peter Kildemand, 3. Rafał Karczmarz, 4. Kevin Woelbert, 5. Jacob Thorssell, 6. Mateusz Majcher

Grupa Azoty Unia Tarnów: 9. Kenneth Hansen, 10. Ernest Koza, 11. Matic Ivacic, 12. Piotr Pióro, 13. Rene Bach, 14. Mateusz Gzyl, 15. William Drejer

Początek meczu w czwartek 20 kwietnia o godzinie 18:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Awizowane składy na mecz Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – Texom Stal Rzeszów:

Texom Stal Rzeszów: 1. Marcin Nowak, 2. Peter Kildemand, 3. Rafał Karczmarz, 4. Kevin Woelbert, 5. Jacob Thorssell, 6. Mateusz Majcher

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 9. Ryan Douglas, 10. Damian Baliński, 11. Damian Dróżdż, 12. Tomasz Orwat, 13. Scott Nicholls, 14. Franciszek Majewski

Początek meczu w sobotę 22 kwietnia o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Awizowane składy na mecz Enea Polonia Piła – OK Bedmet Kolejarz Opole:

OK Bedmet Kolejarz Opole: 1. Mathias Thoernblom, 2. Robert Chmiel, 3. Adam Ellis, 4. Espen Sola, 5. Oskar Polis, 6. Esben Hjerrild, 7. Oskar Stępień, 8. Kacper Linek-Rekus

Enea Polonia Piła: 9. Artur Mroczka, 10. Oleg Michaiłow, 11. Marcin Jędrzejewski, 12. Daniel Henderson, 13. Jonas Knudsen, 14. Dan Gilkes

Początek meczu w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 15:00.

Awizowane składy na mecz Optibet Lokomotiv Daugavpils – Start Gniezno:

Start Gniezno: 1. Hubert Łęgowik, 2. Josh Pickering, 3. Tim Soerensen, 4. Zbigniew Suchecki, 5. Sam Masters, 6. Mikołaj Czapla, 7. Jesper Knudsen

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 9. Kevin Juhl Pedersen, 10. Jewgienij Kostygow, 11. Steve Worrall, 12. Kjastas Puodżuks, 13. Nick Morris, 14. Artiom Juhno, 15. ?, 16. Daniił Kołodinski

Początek meczu w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 15:15.

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - ROW Rybnik / Anna Kłopocka / Flipper Jarosław Pabijan

Narada Wybrzeża Gdańsk. / Tomasz Rosochacki / Flipper Jarosław Pabijan