Polacy płacą 20 razy więcej, pół miliona euro za rundę w kraju nad Wisłą

Nie tak dawno mieliśmy przecież aferę o pominięcie polskich zawodników w nominacjach do dzikich kart. W 2025 roku zaledwie dwóch Biało-Czerwonych wystartuje w cyklu . Tak źle nie było od bardzo długiego czasu. - Cały czas trzymają sztampę i poprzez te dzikie karty dochodzi do nieciekawych sytuacji - komentuje.

- Najgorsze, że to my napychamy im kieszenie, licytując się o prawa do organizacji rundy - podkreśla. Jest to prawdą, ponieważ za organizację jednej rundy w Polsce płacimy 500 tysięcy euro. Tymczasem licencji za turniej w Gorican kosztowała Chorwatów zaledwie 30 tysięcy euro.