Gigant odradza się po latach. To już druga siła na świecie?

Kibice uwielbiający śledzić ligę angielską dawno nie mieli tylu powodów do radości, co obecnie. Z SGB Premiership niestety wycofali się Wolverhampton Wolves oraz Peterborough Panthers, ale do grona drużyn walczących o mistrzostwo kraju dołączyły ekipy z Oksfordu oraz Birmingham. Na Wyspy ponownie zawita znów mnóstwo gwiazd, dzięki którym według kibiców Wielka Brytania niebawem prześcignie Szwecję i stanie się drugą najsilniejszą ligą na świecie. Już teraz wśród potwierdzonych zawodników znajdziemy między innymi Daniela Bewleya, Jasona Doyle’a, Maksa Fricke’a, Taia Woffindena oraz Jacka Holdera. Polscy fani bacznie przyglądać się będą natomiast Piotrowi Pawlickiemu, Wiktorowi Lampartowi, Patrykowi Wojdyle, Wadimowi Tarasience (Rosjanin z naszym paszportem), Tobiaszowi Musielakowi oraz Maciejowi Janowskiemu.

