Betard Sparta Wrocław

Sparta zostawiła mistrzowski skład. Początkowo prezes Andrzej Rusko próbował pozyskać polskiego juniora (Bartłomiej Kowalski dostał ofertę, gdzie miał 500 tysięcy złotych za podpis), ale ostatecznie dał sobie spokój. W tej chwili jedyną zagadką jest to, czy do Wrocławia trafi Francis Gusts, utalentowany zawodnik Optibet Lokomotivu Daugavpils.

SKŁAD: Janowski, Woffinden, A. Łaguta, Czugunow, Bewley, M. Curzytek, B. Curzytek.

Motor Lublin

Skład wicemistrza z jedną zmianą - Maksym Drabik za Krzysztofa Buczkowskiego. Drabik wraca po rocznej przerwie za złamanie procedury antydopingowej. Powinien być mocnym punktem zespołu. Na treningach prezentował się bardzo dobrze. Mecz to nie to samo, ale znamy przykłady zawodników wracających po przymusowej przerwie, którzy świetnie sobie poradzili.

SKŁAD: G. Łaguta, Michelsen, Kubera, Hampel, DRABIK, W. Lampart, Cierniak.

Moje Bermudy Stal Gorzów

Dwie, a nawet trzy ważne zmiany w składzie. Patrick Hansen z Arged Malesy na U-24. Klub z Ostrowa myślał nad odbiciem zawodnika, ale miał on wziąć zaliczkę. Od czerwca jeździł będzie też zbierający dobre recenzje junior Oskar Paluch. Wpisaliśmy do zestawu Bartłomieja Kowalskiego, choć w PZM wciąż ustalają, czy Eltrox Włókniarz ma prawo do ekwiwalentu za żużlowca. To może wiele zmienić, bo na razie Stal wie, że ma zapłacić 50 tysięcy złotych odstępnego. Blisko milionowy kontrakt dla samego zawodnika, to już wybór gorzowskich działaczy.

SKŁAD: Zmarzlik, Vaculik, Woźniak, Thomsen, P. HANSEN, KOWALSKI, Pytlewski (od czerwca Paluch).

Fogo Unia Leszno

Doszedł David Bellego z Abramczyk Polonii Bydgoszcz w miejsce Emila Sajfutdinowa, który przeniósł się do eWinner Apatora. Co do drugiego juniora, to nie mamy pewności, bo Unia robi w tej formacji porządki. Za rok dwóch zdolnych zawodników ma zdawać licencję, więc szykowane są odejścia. Krzysztof Sadurski ma się przenieść do Cellfast Wilków. Wolną rękę miał też dostać Kacper Pludra, który może przejść do Kolejarza Rawicz.

SKŁAD: Doyle, Kołodziej, Piotr Pawlicki, BELLEGO, Lidsey, Ratajczak, Ścibak.

Eltrox Włókniarz Częstochowa

Podobnie jak we Wrocławiu - bez zmian. W odwodzie kilku młodych i zdolnych juniorów ze szkółki, którzy mogą okazyjnie wskakiwać do składu pod numery 8 i 16.

SKŁAD: Madsen, Lindgren, Woryna, Smektała, Jeppesen, Miśkowiak, Świdnicki.

eWinner Apator Toruń

Królowie polowania. Tak zmienili zespół, że ten stać na jazdę w finale. Wzmocniono nie tylko pozycje seniorskie (Sajfutdinow, Patryk Dudek) wydając na to 5 milionów, ale i juniorkę. Powrót Denisa Zielińskiego oznacza, że Karol Żupiński może odejść. Już stara się o niego Zdunek Wybrzeże Gdańsk

SKŁAD: SAJFUTDINOW, DUDEK, Przedpełski, Lambert, J. Holder, ZIELIŃSKI, Lewandowski.

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

Wadim Tarasienko za Kennetha Bjerre to jedyna poważna zmiana w kadrze zespołu. Do tego jest Frederik Jakobsen z Aforti Startu, który będzie rywalizował o miejsce z Norbertem Krakowiakiem. Niepewne jest pozostanie Mateusza Bartkowiaka. GKM musi się jeszcze dogadać ze Stalą Gorzów odnośnie jego transferu.

SKŁAD: Pedersen, Kasprzak, Przemysław Pawlicki, TARASIENKO, Krakowiak (JAKOBSEN), Bartkowiak, Łobodziński.

Arged Malesa Ostrów

Po awansie odszedł jedynie Hansen do Stali. Z nowych twarzy są Matias Nielsen ze SpecHouse PSŻ Poznań. Z naszych informacji wynika także, że klub dogadał się też z Chrisem Holderem, co zwiększy rywalizację w składzie, ale patrząc na ostatnie występy Holdera, raczej nie uczyni go mocniejszym.

SKŁAD: Walasek, Gapiński, Berntzon (Klindt), NIELSEN, CH. HOLDER, Krawczyk, Szostak.