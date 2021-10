Giełda eWinner 1. Ligi. Czy warto zadzierać ze spadkowiczem?

Czy warto zadzierać ze spadkowiczem, jeśli trzeba wydać ponad milion złotych na dobrego zawodnika, co i tak nie daje gwarancji? Na koniec sezonu może być wielka radość, ale i też kac i długi. Bo jeśli kluby eWinner 1. Ligi mają budżety nieprzekraczające 4 milionów złotych, z czego 25 procent trzeba wydać na jednego zawodnika, to cała akcja może się zakończyć finansową katastrofą.

Stelmet Falubaz Ziielona Góra

Tu już od dawna wszystko jasne. Spadkowicz pojedzie składem: Piotr Protasiewicz, Krzysztof Buczkowski, Mateusz Tonder (U-24), Max Fricke, Rohan Tungate, Dawid Rempała, Filip Ragus. W odwodzie jest jeszcze Damian Pawliczak i pozostali juniorzy.

Cellfast Wilki Krosno

Zostają Andrzej Lebiediew, Tobiasz Musielak i Mateusz Szczepaniak. Klub negocjuje ze Stelmet Falubazem Zielona Góra transfer Jana Kvecha, który miałby startować na pozycji U-24. Uzgodnioną umowę na sezon 2022 ma Vaclav Milik, ale w Krośnie zastanawiają się nad odpuszczeniem Czecha i zakontraktowanie Mateja Zagara. Na razie jest on jednak za drogi. Wilki szukają też juniorów. W klubie mówią, że wszędzie tam, gdzie są dobrzy młodzieżowcy do wzięcia, to tam ich prezes jest w kolejce. Blisko przenosin jest Krzysztof Sadurski z Fogo Unii Leszno.

ROW Rybnik

Zostaje Siergiej Łogaczow i szóstka juniorów, w tym Paweł Trześniewski. Klub zawarł porozumienia z Krystianem Pieszczkiem i Patrykiem Wojdyło (U-24). Możliwe jest przedłużenie umów z Pontusem Aspgrenem i Rune Holtą.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk

Jakub Jamróg, Wiktor Kułakow i Rasmus Jensen już przedłużyli kontrakty. Dojdą Wiktor Trofimow na U-24 oraz Adrian Gała (polski senior) i Kamil Marcinec (junior). Klub szuka jeszcze jednego młodzieżowca.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz

Z ubiegłorocznego składu zostali Daniel Jeleniewski i junior Wiktor Przyjemski. Dochodzą Kenneth Bjerre i na pozycję U-24 Oleg Michaiłow. Zostały dwie zagadki. Na pozycję krajowego seniora dojść ma ktoś z duetu Adrian Miedziński, Grzegorz Zengota. Na pozycję zagranicznego seniora Matej Zagar (jeśli spuści z ceny) lub Andreas Lyager.

Orzeł Łódź

Brady Kurtz, Luke Becker (U-24), Marcin Nowak i Norbert Kościuch - to zostało z ubiegłorocznego składu seniorskiego. Dojść mają Niels Kristian Iversen oraz Timo Lahti. Być może jeszcze Grzegorz Zengota. Jak idzie o juniorów, to do Mateusza Dula dołączył Nikodem Bartoch, a są jeszcze Aleksander Grygolec i Jakub Sroka.

Aforti Start Gniezno

Ze starego składu są nadal Oskar Fajfer i Peter Kildemnad. Do tego dochodzą Ernest Koza, Antonio Lindback, Philip Hellstroem Baengs, Michael Jepsen Jensen, Mads Hansen i juniorzy.

MF Trans Landshut Devils

Beniaminek zostawił zespół, który awansował. W składzie na pewno będą: Martin Smolinski, Dimitri Berge, Kai Huckenbeck, Thomas Haertel, Tobias Busch, Norick Bloedorn. Doszli Erik Riss i Erik Bachhuber, ale jeśli Wilki puszczą Milika, to jego pozycja w składzie nie będzie taka mocna, jak obecnie.