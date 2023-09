Gęsta atmosfera we Włókniarzu. Nie ma już dla nich nadziei

Pierwszy mecz półfinałowy rozwiał wszelkie nadzieje częstochowian na walkę o coś więcej niż brązowy medal. Zawodnicy Włókniarza jadą do Lublina ze stratą aż 18 punktów, z dużymi problemami i nienajlepszą atmosferą, o czym jasno do zrozumienia dał Leon Madsen w pomeczowej mixzonie. Kapitan Lwów zapowiadał, że w rewanżowym spotkaniu będą musieli zmazać plamę za ostatni występ i jak najlepiej przygotować się do batalii o brąz. Świetna dyspozycja najlepszego zawodnika Włókniarza to jednak zdecydowanie za mało by powalczyć z bardzo mocnym Motorem. Biorąc pod uwagę, że częstochowianie w przeszłości całkiem nieźle radzili sobie przy Alejach Zygmuntowskich, to jest spora szansa by poprawić wynik z rundy zasadniczej. Tylko tyle i aż tyle, bo faworyt tego spotkania jest znany.