Genialny mecz polskiego talentu. Załatwi sobie milionowy kontrakt

Stal wygrała. To był nieoczywisty bohater meczu

Powody do radości mieli za to gospodarze. I nawet nie z tytułu wygranej, ale przede wszystkim niespodziewanego odrodzenia Jakuba Miśkowiaka. O przyszłości byłego mistrza świata juniorów w ostatnich tygodniach pisało się bardzo wiele. W tym roku przychodził do Stali Gorzów z nadziejami na wzmocnienie drużyny. Tymczasem przez niemal całe rozgrywki wyraźnie zawodził. Do tego stopnia, że wszystko wskazywało do tej pory, że gorzowianie po sezonie bez bólu serca podziękują mu i rozstaną się po zaledwie roku współpracy.